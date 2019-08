Fußball : Ibo Cöl gibt sein Traineramt beim SC Unterbach auf

UNTERBACH Das ist schon eine dicke Überraschung. Trainer Ibo Cöl (41) und Fußball-A-Kreisligist SC Unterbach gehen in Zukunft getrennte Wege. Wenige Tage nach der 1:2-Auftaktniederlage beim SSV Erkrath legte der 41-jährige Übungsleiter sein Amt nieder.

Cöl, der mit dem SCU in der Endabrechnung der vergangenen Saison auf Rang vier landete, wollte mit seiner Mannschaft in der neuen Spielzeit erneut eine gute Rolle im oberen Tabellendrittel spielen. Mit Günter Dembski bricht auch der Assistent des Mettmanners seine Zelte am Niermannsweg ab, während der zweite Co-Trainer, Ciro del Polito, weiterhin im Trainerstab verbleibt. Demnächst also unter einem neuen Chef.