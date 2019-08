Triathlon : HAT-Triathleten meistern Ironman

Geschafft, aber glücklich: Carsten Michalski und Mark Geilenberg. Foto: Hildener AT

Hilden Die Hildener trotzen bei hochsommerlichen Temperaturen den ganz eigenen Anforderungen, die der Wettkampf in Hamburg den Teilnehmer stellt. Am Ende schaffen es alle sechs Sportler allen Widrigkeiten zum Trotz ins Ziel.

Die Triathleten der Hildener AT sind für ihre Ausdauer bekannt. Jetzt stellten sich gleich mehrere Sportler der Herausforderung Ironman: Also 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Abschluss noch ein Marathon-Lauf über 42,195 Kilometer. Eine Aufgabe, die es in sich hat. Für jene Triathleten, die sie bewältigen, kommt es dem ultimativen Ritterschlag gleich. Und die Gefühle beim Queren der Ziellinie entschädigen für die intensive Vorbereitung voller Entbehrung und diszipliniertem Training.