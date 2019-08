Fußball : ASV Mettmann schlägt auch die VfB-Reserve

Der Mettmanner Yassir Assakour versucht, Giovanni Spinella (am Ball) in den Griff zu bekommen, der für das Hildener Team den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hilden Trotz des 2:1-Sieges sieht Coach Maik Franke noch viel Arbeit. Die Hildener lassen in der zweiten Halbzeit zu viele Chancen liegen.

Das war ein interessantes Testspiel zwischen den beiden Fußball-Bezirksligisten ASV Mettmann (Gruppe 2) und dem letztjährigen Vizemeister der Gruppe 1, VfB 03 Hilden II. Im ersten Durchgang begegneten sich beide Teams noch auf Augenhöhe, bevor in den zweiten 45 Minuten die Hildener eindeutig das Kommando übernahmen. An der bereits zur Halbzeitpause feststehenden 2:1-Führung des ASV vermochten die Gäste trotz einer Vielzahl von Torchancen indes nichts mehr zu ändern.

„Das war heute keine gute Vorstellung unserer ersatzgeschwächten Elf. Uns fehlten zehn Leute, das war nicht so einfach zu kompensieren. Im Passspiel und auch im Zweikampfverhalten gilt es noch einiges zu verbessern Besonders in der zweiten Hälfte dominierte Hilden die Partie. Aber wir haben zumindest kämpferisch gegengehalten“, urteilte Mettmanns Trainer Maik Franke nach dem Abpfiff. Die VfB-Reserve überzeugte trotz der Niederlage im zweiten Durchgang mit flotten Kombinationen und großer Laufbereitschaft. Nur die Mangelhafte Chancenverwertung taugte als Kritikpunkt. „Nach der bisher eher schwierigen Vorbereitung hat das unsere Mannschaft heute besonders nach der Pause prima gemacht. Da war zu erkennen, dass das Team eingespielt ist und viele Abläufe einfach verinnerlicht sind“, sagte Henry Schmidt. Der Co-Trainer ergänzte: „Allerdings sollten wir angesichts der vielen vergebenen Torchancen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Daran müssen wir noch arbeiten.“

Im zweiten Abschnitt beherrschte der VfB 03 II, nach einer kurzen Anlaufzeit, Ball und Gegner. Mit flottem Kombinationsfußball brachte das Team um Kapitän Lukas Schmetz, der mit seinen Defensivkollegen hinten nichts anbrennen ließ, die Mettmanner Defensive immer wieder in Verlegenheit. ASV-Torhüter David Becker hielt, was zu halten war, allerdings fehlte Hildens Offensivleuten im Abschluss ein ums andere Mal die nötige Konsequenz. In der Schlussphase trat auch die Franke-Elf offensiv wieder in Erscheinung. Ardian Duraku und Christian Schuh schossen knapp vorbei. Beim Foul am Ex-VfBer Jonas Schulte drückte der Unparteiische beide Augen zu. „Für mich war das ein klarer Elfer“, kritisierte hinterher Maik Franke, dessen Team jetzt nach Sparta Bilk und der SG Unterrath bereits dem dritten Spitzenklub aus der Bezirksliga 1 das Nachsehen gab.