Handball : Dezimiertes ME-Sport-Team wehrt sich gegen die Wölfe

Lucas Klein (am Ball) kam auf sieben Treffer. Foto: Fries, Stefan (frs)

HC Wölfe Nordrhein – Mettmann-Sport 25:19 (11:14). Beim Oberliga-Spitzenreiter waren die Handballer von ME-Sport chancenlos und verloren ihr viertes Spiel in Folge. Direkt von Beginn an unterstrich der HC Wölfe Nordrhein seine Aufstiegsambitionen.

Die mit nur sieben Feldspielern gestarteten Gäste wurden in der Anfangsphase förmlich überrannt. Nach etwas mehr als zehn Minuten schien die Partie bereits entschieden. Die Hallentafel zeigte ein 7:1 für den Ligaprimus. ME-Sport-Trainer Jürgen Tiedermann stoppte den Lauf der Wölfe folgerichtig mit einer Auszeit.

„Bis auf diese Anfangsphase war unsere Leistung gut“, fand Co-Trainer Andre Loschinski nach dem Spiel überraschende Worte. Die nach einer Viertelstunde mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft unterstützten Mettmanner sahen sich in der 22. Minute noch deutlicher im Hintertreffen. Trotz der schweren Hypothek des hohen Rückstandes kämpfen sich die ME-Sport-Handballer zurück in die Partie und waren zur Pause wieder in Schlagdistanz.