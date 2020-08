Handball : ME-Sport startet mit Pflichtsieg

Die Mettmanner Handballerinnen zeigen dem Verbandsliga-Neuling LTV Wuppertal die Grenzen auf. Kim Spiecker feiert eine gelungene Premiere als Spielertrainerin

Mettmann-Sport – LTV Wuppertal (Frauen) 32:25 (14:14). Selten war die Vorfreude, aber auch die Unsicherheit vor einem Saisonstart größer. Die Verbandsliga-Handballerinnen von ME-Sport trotzten jedoch allen Begleiterscheinungen und starteten mit einem Heimsieg. Während die Mettmannerinnen auch Testspiele gegen Oberligisten gewannen, unterlag Aufsteiger LTV Wuppertal zuletzt dem Landesligisten Wermelskirchener TV II deutlich. Die Favoritenrolle war also vor der Partei klar und dieser wurden die Gastgeberinnen an ungewohnter Spielstätte in der Kreissporthalle an der Flurstraße gerecht.