Der Arzt Jan Christian Spiecker im Interview : Wir brauchen mehr Daten zu Corona

Mettmann Der Arzt Jan Christian Spiecker hat gemeinsam mit seinem Bruder und drei weiteren Bürgern aus Mettmann und Velbert eine Petition gestartet, die vom Land NRW eine wissenschaftliche Begleitung der Schul- und Kita-Öffnungen fordert.

Spiecker Dabei würden Antikörpertests bei Schülern und Lehrern durchgeführt und in Zusammenarbeit mit Universitäten, Kinderkliniken und Gesundheitsämtern ausgewertet. Außerdem sollten in regelmäßigen Abständen an ausgewählten Schulen und Jahrgängen Virustests durchgeführt werden.