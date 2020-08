Fußball : ASV Mettmann will ins obere Drittel

ASV Mettmann will ins obere Drittel

Fußball-Bezirksligist ASV Mettmann geht mit einem stark veränderten Kader in die neue Saison. Foto: ASV Mettmann

METTMANN Nach zwei durchwachsenen Spielzeiten möchten die Bezirksliga-Fußballer wieder angreifen. Die Verantwortlichen des Klubs sind optimistisch, dass die neu formierte Mannschaft diesmal einen einstelligen Tabellenplatz erreicht.

In guter Verfassung präsentierte sich in der umfangreichen Vorbereitungsphase Fußball-Bezirksligist ASV Mettmann. „Wir haben bisher zehn Testspiele absolviert. Davon sieben Begegnungen gewonnen, zweimal verloren und es gab ein Unentschieden“, verweist Imad Omairat auf eine stolze Bilanz. Für den Co-Trainer, der auch im Management des Klubs verantwortlich mitarbeitet, ein Beweis dafür, dass die Metttmanner über einen gegenüber den Vorjahren stärkeren Kader verfügen. Zusammen mit Chefcoach Daniele Varveri und dem Sportlichen Leiter, Orhan Hazer, hat er lange Zeit daran gearbeitet, um ein qualitativ und quantitav starkes Aufgebot für die am 6. September mit dem Derby bei der SSVg Heiligenhaus beginnende Saison stellen zu können.