Handball : Unitas: Neuer Vorstand – alte Probleme

Haan Personell starten die Handballer den Neuanfang. Ulrich Bönig ist jetzt 1. Vorsitzender, Stefan Panthel sein Stellvertreter. Dritter im Bunde ist Frank Peters als Finanzwart. Ein Schwerpunkt der Arbeit im Klub bleibt die Haftmittelfrage.

Den Job in der ersten Vereinsreihe nahm Bönig aber nur an, „weil ich Stefan dafür gewinnen konnte“. Für die Unitas ein Glücksfall. Ein zentrales Thema der Vereinsarbeit bleibt die Haftmittelfrage in Haan, besser gesagt, die hohen Reinigungskosten, die seitens des von der Stadt beauftragten Unternehmens für die Entfernung des wasserlöslichen Haftmittels in der Halle an der Adlerstraße in Rechnung gestellt werden. „Wir benötigen mindestens ein bis zwei Trainingstage mit Haftmittel in der Halle. Bei rund 50 Wochen kommt man da auf einen Betrag von 40.000 bis 50.000 Euro – das kann man nicht mehr bezahlen“, stellt Bönig fest. Deshalb will der neue Vorstand nun verstärkt das Gespräch mit der Stadt und allen beteiligten Ämtern suchen. Denn Vereinsrecherchen ergaben, dass andere Handballklubs in der Umgebung „die Hälfte zahlen“. „Wir wollen sachlich und emotionslos mit der Stadt nach einer Lösung suchen“, kündigt Bönig an. Für fachlich kompetente Gespräche ist sicher von Vorteil, dass der Chemiker sich schon von Berufs wegen mit der Materie „Reinigung“ gut auskennt. Mit im Boot sitzt dabei übrigens auch der Haaner TV, dessen weibliche A-Jugend aktuell um den Start in der Jugend-Bundesliga kämpft – und in dieser Spielklasse ist die Nutzung von Haftmittel zwingend vorgeschrieben.