Prominenter Gast in Herongen : NRW-Ministerin zu Besuch bei Landgard

Prominenter Gast in Herongen

Ministerin Ursula Heinen-Esser (Mitte) informierte sich bei Landgard in Herongen. Foto: Lina Nikelowski

Herongen Ursula Heinen-Esser diskutierte in Herongen über die Kohlendioxid-Abgabe und Förderprogramme. Der Landgard-Vorstand und der Landgard-Aufsichtsratsvorsitzende waren ihre Gesprächspartner.

Die Erzeugergenossenschaft Landgard steht im Interesse der mehr als 3000 Mitgliedsbetriebe und der Grünen Branche in einem kontinuierlichen Austausch mit politischen Mandatsträgern. Jüngstes Beispiel ist der Besuch der NRW-Landesministerin Ursula Heinen-Esser in der Landgard-Zentrale in Herongen. Begleitet wurde sie von der Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-Deppe.