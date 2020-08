Fußball : Hilden nutzt verschiedene Verfüllungen für Kunstrasen

Der Kunstrasen an der Hoffeldstraße hat jetzt eine Korkverfüllung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In Hilden gibt es mittlerweile sechs Kunstrasenplätze. Je nach Alter des Kunstrasens unterscheidet sich das Material, das zur Verfüllung verwendet wurde.

Die Anfrage der Hildener CDU-Fraktion datiert vom Herbst vergangenen Jahres und wurde für die Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 31. Oktober 2019 gestellt. Dabei ging es um die Verfüllung der Kunstrasenplätze auf den Sportanlage am Weidenweg und am Kalstert. Rund neun Monate später kam jetzt die Antwort vom Tiefbau- und Grünflächenamt.

Bei beiden Plätzen wurde als Füllmaterial eine Mischung aus Sand und Kork verwendet, heißt es in dem Schreiben. Aufgrund der Verwendung dieses neuen Füllmaterials ergaben sich keine zusätzlichen Baumaßnahmen wie zum Beispiel die Anbringung einer Bewässerungsanlage, und auch keine Mehrkosten. Die Ausschreibung für die Sanierung der beiden Kunstrasenplätze ließen neben der bislang in Hilden ausschließlich verwendeten Verfüllung mit Gummigranulat auch alternative Nebenangebote mit einer Korkverfüllung zu.

2017/18 kam in Hilden auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße erstmals eine Korkverfüllung zum Einsatz – mit bislang gutem Ergebnis, wie das Grünflächenamt anmerkt. Weitere mögliche Alternativen wie eine reine Sandverfüllung oder ein Verzicht auf Füllmaterial standen nicht in der Ausschreibung für die Anlagen am Weidenweg und am Kalstert. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind derzeit noch keine Kunstrasenbeläge ohne Füllmaterial bekannt, die über einen längeren Zeitraum den Anforderungen einer intensiven Nutzung durch Fußballer gerecht werden.