Fußball : Hochdahl stürmt – und kassiert die Tore

SV Ost ist mit Nullnummer zufrieden. SSVg Haan verliert mit müden Beinen. MSV Hilden holt ersten Sieg. SSV Erkrath testet am Mittwoch.

SpVg. Neuss-Weißenberg – SC Rhenania Hochdahl 3:2 (1:2). Zwei eklatante Fehler im Spielaufbau, die Weißenberg konsequent nutzte, brachten die Hochdahler auf die Verliererstraße. „Dabei haben wir in der zweiten Halbzeit ganz ordentlich gespielt. Wenn aber alle im Übereifer einfach nach vorne rennen und hinten die Absicherung fehlt, verlierst du auch gegen einen B-Kreisligisten“, haderte Rhenanias Trainer Frank Kober nach dem Abpfiff. Das Zuspiel von Leon Knitsch verwertete Kevin Naulin zur Hochdahler Führung (7.). Nach dem 1:1 (16.) markierte Knitsch (43. – Vorarbeit Idrissou Kerim) mit einem sehenswerten Schlenzer hoch in den Torwinkel den Halbzeitstand. Naulin verpasste Treffer Nummer drei (46.), ehe Weißenberg den Spieß herumdrehte (75., 86.).

Am Sonntag kommt der alte Rivale SC Unterbach zum Testspiel. Anstoß ist bereits um 13 Uhr auf dem Sportplatz Grünstraße.

SV Hilden-Ost – TSV Solingen II 0:0. Trainer Stephan Pühs war trotz der Nullnummer mit der Vorstellung seiner Mannschaft einverstanden. Chancen gab es hüben wie drüben. SV Ost-Keeper Serhat Göksu reagierte zweimal glänzend, während auf der Gegenseite Cem Solmaz den Querbalken traf (38.) und Onur Dikisci in aussichtsreicher Position knapp das Gehäuse verfehlte. „Wir spielten ohne nominelle Innenverteidiger, standen aber defensiv trotzdem stabil“, lobte Pühs. Mit Angreifer Gürkan Gülten (zuletzt SG Benrath-Hassels) meldet der Coach einen weiteren Zugang. Vier Tage zuvor siegten die Oststädter gegen den ASV Mettmann II mit 5:0 (2:9). Emre Cöl legte gegen seinen ehemaligen Verein die Halbzeitführung vor (8., 32.). Nach dem Seitenwechsel traf auch Alper Yasar doppelt (68., 80.). Den Schlusspunkt (84.) setzte Tansu Tokmak.

Am Sonntag (15 Uhr) wird der GSV Langenfeld auf dem Sportplatz Kalstert zum nächsten Testspiel erwartet.

SSVg 06 Haan – SG Hackenberg 1:6 (1:2). Es ist eben immer noch Vorbereitung und deshalb absolvierten Haans Kreisliga A-Fußballer am Vormittag einen Waldlauf. Ein Härtetest, der letztlich seinen Tribut forderte. „Eine Stunde lang hielten wir gut mit, dann haben wir kräftemäßig doch stark abgebaut. Aber unter den gegebenen Voraussetzungen war das Ergebnis nicht ganz so wichtig“, sagte Trainer Yassin Yaghmouri. Nachdem 0:2-Rückstand (8., 24.) gelang Thomas Jarosch auf Vorarbeit von Yalcin Erisken der Anschluss (34.). Nach einem Jarosch-Freistoß (64.) hätte Markus Schlabe erneut verkürzen können, ehe die Remscheider mit drei weiteren Toren in den letzten 20 Minuten (69., 72., 78.) das halbe Dutzend voll machten.