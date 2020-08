Fußball : 1. FCW verliert nur knapp in Velbert

1. FCW verliert nur knapp in Velbert

Die Mannschaft von Goran Tomic geht beim Oberligisten TVD sogar in Führung, muss am Ende aber die spielerischen Überlegenheit der Gastgeber anerkennen.

Zunächst diktierten die Gastgeber das Geschehen und setzten die FCW-Defensive unter Druck. Nach knapp einer Viertelstunde fand der Landesliga-Aufsteiger immer mehr zu seinem Spiel und kombinierte flott. Der zentrale Stürmer Jannik Weber stellte dann einmal mehr seine Torgefährlichkeit unter Beweis, traf mit einem Flachschuss aus 18 Metern zum 1:0 (19.) für die Wülfrather. Die Führung währte nicht lange, da der TVD durch Julien Rybacki zum Ausgleich kam (31.). In der 40. Minute waren beide Mannschaften geschockt. Nach einer Flanke traf TVD-Torwart Max Nawrath im Getümmel vor seinem Kasten beim Versuch einer Faustabwehr seinen Mitspieler Jonas Haub so unglücklich, dass dieser einen dreifachen Kieferbruch erlitt. „Er ist bereits operiert worden und fällt mindestens sechs bis acht Wochen aus“, berichtet Michael Kirschner. „Unser offensiver Außenverteidiger hat bisher eine klasse Vorbereitung gespielt und wird uns in der Meisterschaft sehr fehlen“, fügt der Sportliche Leiter des Oberligisten hinzu.