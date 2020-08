Fußball : VfB 03 verliert gegen den VfL Alfter

Len Heinson (3.v.l.) verpasste einen Freistoß von Talha Demir. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Das erste Heimspiel der Hildener beendet die Erfolgsserie in der Vorbereitung. Trainer Tim Schneider vermisst bei seiner Mannschaft das notwendige Feuer.

Von Birgit Sicker

VfB 03 Hilden – VfL Alfter 0:2 (0:1). Vier Testspiele blieben die Fußballer des VfB 03 in Folge ungeschlagen – darunter auch der 1:0-Sieg beim Regionalligisten Wuppertaler SV. Alle Begegnungen stiegen allerdings auf fremdem Geläuf. Im ersten Heimspiel in der Vorbereitung nahm die Erfolgsserie ein jähes Ende. Und dabei war der Sieg des Westfalenligisten VfL Alfter keineswegs unverdient. „Wir hatten uns mehr vorgenommen“, gestand Tim Schneider. In seiner Analyse stellte der VfB-Trainer fest: „Wir haben grundsätzlich zu viele Fehler im Aufbau gemacht. Es fehlte an der Passgenauigkeit, dadurch kam es zu Ballverlusten. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gegen den Ball agiert und waren nach vorne besser unterwegs.“ Zugleich vermisste der Coach diesmal das notwendige Feuer im Team und konstatierte: „Wir haben insgesamt die PS nicht auf den Platz bekommen.“

Erst nach rund 20 Minuten sahen die Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße die erste gute Chance. Die hatten allerdings die Gäste durch einen strammen Freistoß von Nils-Simon Remagen, den Nick Perkuhn soeben über die Latte lenkte. Die anschließende Ecke des Alfter-Teams verpuffte. Zwei Minuten danach zirkelte Talha Demir einen Freistoß von der rechten Seite in den VfL-Strafraum, Len Heinson lief ein, verpasste jedoch den Ball. Dann ließ Gäste-Angreifer Philip Pietrek mit einem weiteren strammen Schuss aufhorchen (41.). Im Gegenzug setzte Stefan Schaumburg mit einem Chip-Pass Nick Hellenkamp in Szene, aber Jan Luca Prangenberg lief den Stürmer im Strafraum ab. Kurz vor der Pause ging Alfter dann in Führung. VfB-Keeper Perkuhn verursachte ohne Not eine Ecke. Remagen gab den Ball scharf vors Gehäuse, die Hildener Abwehr wusste nicht konsequent zu klären – und dann zog Pietrek aus 18 Metern ab. Vom linken Innenpfosten sprang die Kugel ins Netz (44). Sekunden später verlor Len Heinson den Ball in der Vorwärtsbewegung, aber Alfter vertändelte die gute Möglichkeit.

Gleich nach dem Wiederanpfiff fand ein flacher Pass von Hellenkamp in den gegnerischen Strafraum keinen Abnehmer, letztlich klärte Schlussmann Thomas Kosiolek. Ein weiterer Ballverlust der Hildener führte wenig später zum 0:2-Rückstand (53.). Die guten Chancen des VfB 03 hielten sich danach in Grenzen. Nach einem Steilpass von Maximilian Wagener war Giovanni Spinella einen Schritt zu langsam (77.). Den 25-Meter-Schuss von Wagener klärte Kosiolek per Faustabwehr (80.) und nach einer Hereingabe von Simon Metz schoss Isaak Kang weit übers Gehäuse. Auf der anderen Seite verhinderte Nick Sangl auf Kosten einer gelben Karte einen Gäste-Konter, indem er Pie­trek kurzerhand im Mittelfeld am Trikot festhielt.