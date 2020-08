Wegberg : Presbyter werden in ihr Amt eingeführt

In der Friedenskirche Wegberg wurde gewählt. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die evangelische Kirchengemeinde Wegberg hat das neue Presbyterium gewählt, das in einem Gottesdienst am Sonntag, 6. September, ab 10.45 in der Friedenskirche in Wegberg an der Martin-Luther-Straße eingeführt wird.

Die Wahlen waren wegen der aktuell andauerenden Corona-Pandemie vom März in den August verschoben worden.

Folgende Kandidaten und Kandidatinnen wurden nach Angaben der evangelischen Kirchengemeinde Wegberg gewählt: Caterina Baum, Lisette Belike, Walter Gans (derzeitiger Vorsitzender), Angelika Halemba, Nicola Kappes, Dieter Meyer, Bernhard Morgenweg, Ralf Schlegel und als Mitarbeiterpresbyterin Uta Wolters.

Wenn gegen das Wahlergbenis kein Einspruch eingelegt wird, werden die gewählten Presbyter und Presbyterinnen im Gottesdienst am Sonntag, 6. September, um 10.45 Uhr in ihr Amt eingeführt. Die Vertreter und Vertreterinnen der Gemeinde bilden den Vorstand der Kirchengemeinde. RP

(RP)