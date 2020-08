Fußball : VfB-Zweite siegt deutlich nach Corona-Pause

Hilden Zwei späte Gegentreffer trüben im Test den Gesamteindruck. Sonntag ist für den Landesliga-Aufsteiger Generalprobe gegen den ASV Süchteln.

Die Vorbereitungsspiele des VfB 03 Hilden II gegen Bayer Dormagen und VSF Amern mussten wegen eines Corona-Vorfalls im erweiterten Kaderkreis abgesagt werden. In der Zwischenzeit hat sich wieder weitgehend alles normalisiert. Die Mannschaft absolvierte nach der kurzen Zwangspause am Dienstag ihre erste Übungseinheit und auch die Partie am Donnerstagabend beim Bezirksligisten SV Uedesheim konnte ausgetragen werden. Bis in die Schlussphase hinein führte das Team von Fabian Nellen mit 5:1, kassierte aber in den letzten vier Minuten noch zwei unnötige Gegentreffer – Endstand 5:3 (2:1). „Die späten Gegentore waren ärgerlich und vermeidbar, machen aber deutlich, woran wir in den nächsten Tagen noch zu arbeiten haben“, übte der VfB 03 II-Coach Kritik. Aber der 34-Jährige betonte auch: „Zwischen der 20. und 70. Minute haben wir konzentriert agiert, gut kombiniert und nach Balleroberungen schnell in die Offensive umgeschaltet. Letztlich ist es aber doch so, dass wir immer noch einiges probieren. Schade ist es nur, dass uns die beiden ausgefallenen Spiele in der spielerischen und taktischen Entwicklung fehlen.“