Fußball : VfB 03 Hilden muss sich für die Generalprobe steigern

Hilden In den auswärtigen Testspielen lieferten die Oberliga-Fußballer gleich reihenweise gute Leistungen ab. Zu Hause läuft es hingegen noch nicht wirklich rund.

Auch im zweiten Testspiel vor heimischem Publikum vermochten die Oberliga-Fußballer des VfB 03 nicht wirklich zu überzeugen. Zwar besiegte die Mannschaft von Tim Schneider den Landesligisten Rather SV mit 1:0, doch der einzige Treffer der Begegnung ging auf eine starke Einzelaktion zurück. Gianluca de Meo ließ in seinem Offensivdrang gleich vier Gegner stehen, ehe ihn David Pira kurz vor dem Strafraum mit einem Foul stoppte. Weil Schiedsrichter Hamit Özdemir die Aktion als Notbremse wertete, sah der Rather Kaptiän die rote Karte. Den fälligen Freistoß verwertete Stefan Schaumburg zum Tor des Tages (57.). Eine halbe Stunde spielten die Hildener danach in Überzahl, schafften es aber nicht, das Ergebnis noch standesgemäß zu gestalten. Das lag aber auch an RSV-Schlussmann Max Möllemann, der unter anderem im Fünf-Meter-Raum gegen Timo Kunzl klärte (78.) und dann auch einen Kopfball von Isaak Kang parierte (88.).