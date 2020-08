Leichlingen : LTV bereitet sich auf Sportfest und Vorstandswahlen vor

Leichlingen Der Verein fährt langsam den Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder hoch.

(LH) Auch das sportliche Leben hat unter Corona gelitten. Der LTV fährt langsam den Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder hoch. Ende Juli gab es das erste Corona-Leichtathletik-Sportfest, am Wochenende folgt das zweite. „Zu allen Wettkämpfen hat der Veranstalter strikte Corona-Regeln aufgestellt, so das eine reibungslose Veranstaltung gewährleistet wird“, meldet die Leichathletikabteilung des größten Sportvereins in der Blütenstadt.