Handball : Trainer Tiedermann hält sich bedeckt

Chefcoach Jürgen Tiedermann (r.) und Co-Trainer Andre Loschinski stecken in diesen Tagen wieder die Köpfe zusammen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Mettmanner Oberliga-Handballer haben etliche Ausfälle, doch der Chefcoach nennt keine Namen.

TV Lobberich – Mettmann-Sport. Nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach vor zwei Wochen treten die Oberliga-Handballer von ME-Sport am frühen Sonntagmorgen erneut den Weg an den Niederrhein an. Mit dem TVL erwartet die Mannschaft von Trainer Jürgen Tiedermann um 11.45 Uhr wieder ein direkter Konkurrent.