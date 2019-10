Handball : ME-Sport visiert nächsten Derby-Sieg an

Die Mettmanner Handballer wollen in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch das Tiedermann-Team muss sich am Samstag im Herrenhaus gegen den TV Angermund enorm steigern, um den Worten auch Taten folgen lassen.

Mettmann-Sport – TSV Aufderhöhe. Im letzten Spiel vor der kurzen Herbstpause empfangen die Handballer von Mettmann-Sport heute um 17.30 Uhr den TV Angermund in der Sporthalle im Herrenhaus. Trotz der Niederlage vergangenen Sonntag in Homberg kann man den Oberliga-Start aus Mettmanner Sicht als gelungen bezeichnen. Mit sechs Punkten führt ME-Sport das Verfolgerfeld hinter dem Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein an. Durch einem weiteren Sieg unterstreichen die Mettmanner ihre Ambitionen und bestätigen die starken Auftaktergebnisse.

„Wir wollen unbedingt mit einem Sieg in die Herbstpause gehen, um mit einem freien Kopf weiter an uns arbeiten zu können“, verlangt ME-Sport-Trainer Jürgen Tiedermann einen Heimerfolg von seiner Mannschaft. Dabei weiß der Coach, dass sein Team im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich zulegen muss. „Wenn wir uns frühzeitig im oberen Tabellendrittel festsetzen wollen, müssen wir uns in allen Mannschaftsteilen steigern“, betont Tiedermann und will vor eigenem Publikum erneut über Tempohandball zum Erfolg kommen.