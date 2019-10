Handball : Mettmann-Sport stürzt vom Oberliga-Gipfel

Die junge Mannschaft von Jürgen Tiedermann kassiert im vierten Meisterschaftsspiel die erste Niederlage.

VfB Homberg – Mettmann-Sport 27:25 (12:13). Im vierten Spiel der aktuellen Oberligasaison müssen sich die Handballer von Mettmann-Sport das erste Mal geschlagen geben. In Homberg verlor die Mannschaft von Trainer Jürgen Tiedermann nach einem insgesamt sehr ausgeglichenen Spiel. „Uns fehlte heute über die gesamte Spielzeit etwas die Durchschlagskraft im Angriff“, nannte der Coach die Gründe für die erste Saisonniederlage und führte weiter aus: „Wir haben dazu zu viele Fehler gemacht und phasenweise zu unkonzentriert agiert.“ Dazu zeigte immer wieder das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart Jan Sippli Schwächen auf.

Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie, führten nach sieben Minuten mit 3:1, bevor die Mettmanner mit einem 5:1-Lauf das Spiel drehten und nach einer Viertelstunde selbst mit 6:4 in Front lagen. „In dieser Phase, aber auch nach dem Seitenwechsel haben wir es verpasst, nachzusetzen und die Führung komfortabler auszubauen“, sah Tiedermann, wie die Duisburger zwar zwischenzeitlich ausglichen, seine Mannschaft aber mit einer knappen 13:12-Führung in die Halbzeitpause ging.