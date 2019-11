Handball : HSG Adler Haan muss die Halle wechseln

Trainer Andre Wernicke bleibt optimistisch. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HSG Adler Haan – TuS Königsdorf (Frauen). (K.M.) Da an diesem Wochenende die Halle an der Adlerstraße nicht zur Verfügung steht, treten die Haanerinnen am Sonntag (18.30 Uhr) in der Halle an der Walder Straße an.

„Das ist nicht unbedingt ideal“, sagt Trainer Andre Wernicke mit Blick auf das Haftmittelverbot in dieser Spielstätte – denn das ist für die Handball-Regionalliga nicht die Regel.