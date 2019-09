Handball : ME-Sport startet voller Elan in die Oberliga

ME-Sport startet voller Elan in die Oberliga

Mettmann Die Mettmanner Handballer freuen sich auf das Heimspiel gegen den TV Krefeld-Oppum – und hoffen auf ein volles Herrenhaus.

Die Handballer von Mettmann-Sport starten am Samstag um 17.30 Uhr mit einem Heimspiel in die Meisterschaft. Dabei werden die Zuschauer im Herrenhaus einige neue Gesichter im ersten Pflichtspiel der Saison sehen. Nach dem personellen Umbruch und den Abgängen der Routiniers Karsten Mühlenhaupt und Andre Loschinski feiern die jungen Nachwuchstalente Moritz Horn, Christopfer Königs und Yannik Pusch, die von den Rhein-Vikings in die Kreisstadt wechselten, ihr Debüt im Dress von ME-Sport.