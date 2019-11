Fußball : Ü 30-Duell: Torjäger gegen Abwehrstratege

Christos Karakitsos ist im Wülfrather Trikot in prächtiger Schusslaune. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der 33-jährige Christos Karakitsos von Spitzenreiter 1. FC Wülfrath trifft beim ASV Mettmann auf den gleichaltrigen Ertan Sahin.

Wie viele seiner Mitspieler fiebert auch Christos Karakitsos, der in der vergangenen Saison noch für den Landesliga-Absteiger SSVg Heiligenhaus auflief, dem Bezirksliga-Derby beim Ligarivalen ASV Mettmann entgegen. Für den Torjäger ist es das erste Derby, das er im Trikot des 1. FC Wülfrath in der Kreisstadt bestreitet. „Da die Mettmanner in den letzten Wochen ins Mittelfeld abgerutscht sind, ist es zwar kein Lokalduell auf Spitzenebene, trotzdem liegt in dieser Begegnung eine Menge Brisanz“, weiß der FCW-Torjäger, dass es am Sonntag (15 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig) voraussichtlich hoch hergehen wird. „Der ASV will nach den Turbulenzen der letzten Wochen sicher wieder in ruhigeres Fahrwasser gleiten. Da wäre ein Sieg gegen den Spitzenreiter die richtige Motivationsspritze“, erklärt der zentrale Angreifer des FCW.

Dem im bisherigen Saisonverlauf mit bisher 21 Treffern erfolgreichsten Torjäger der Bezirksliga ist klar, dass er sich wohl einer engen Bewachung durch die ASV-Innenverteidigung erfreuen darf. Voraussichtlich wird sich mit dem Ex-Wülfrather Ertan Sahin ein erfahrener Abwehrspieler intensiv damit beschäftigen, dass Karakitsos am letzten Spieltag der Hinrunde sein Torkonto nicht weiter aufstockt.

„Ich kenne Ertan Sahin flüchtig aus früheren Wuppertaler Zeiten. Es wird nicht einfach, sich der Bewachung dieses konsequent agierenden Defensivspielers zu entziehen“, sagt Karakitsos und zeigt Respekt vor dem ASV-Akteur. Der gefährliche Stürmer der Wülfrather geht sogar davon aus, das sich nicht nur ein, sondern gleich zwei, drei Abwehrkräfte um ihn kümmern. „Meine Tore haben sich schnell in der Liga herumgesprochen, so dass ich es in den letzten Begegnungen fast immer mit mehreren Gegenspielern zu tun hatte.“ Das hatte aber den Vorteil, dass seine Mitspieler im Offensivbereich mehr Raum bekamen und selbst Treffer erzielten. Davon profitierten beispielsweise Ahmet Tepebas und Savatore Aliberti.

Apropos Mitspieler: Der gesprächsfreudige und überzeugend argumentierende kaufmännische Angestellte macht deutlich, dass er ohne die Vorarbeit seiner Kollegen nicht so viele Tore erzielt hätte. „Fußball ist und bleibt ein Mannschaftssport. Nur wenn alle gemeinsam mitziehen und jeder seine Aufgabe auf dem Spielfeld erfüllt, führt das zum Erfolg. Wir haben derzeit eine tolle Truppe zusammen, die sich auf und neben dem Rasen gut versteht. Da kommt der Erfolg zwangsläufig“, erklärt Karakitsos. Einen ganz wesentlichen Anteil an der bisher so erfolgreich verlaufenen Hinserie mit nur einer Niederlage habe Sebastian Saufhaus. „Ich habe in meiner bisherigen Karriere schon mehrere Trainer erlebt. Sebastian gehört sicherlich zu den Besten seines Fachs. Er ist mit seinen 37 Jahren ein noch relativ junger Coach, der wohl seinen Weg bis in die oberen Klassen machen wird. Er hat das fachliche und menschliche Format dazu – davon bin ich überzeugt.“ Karakitsos lobt zudem den FCW-Vorsitzenden Michael Massenberg: „Das ist für mich ein Vollprofi. Der sorgt für die optimalen Rahmenbedingen in Wülfrath.“

Der Torjäger nennt noch einen Wunsch. „Ich bin in den letzten Jahren sowohl mit der SSVg Heiligenhaus als auch mit dem TVD Velbert in die Landesliga aufgestiegen. Da alle guten Dinge drei sind, möchte ich nun mit dem 1. FC Wülfrath in die Landesliga aufsteigen“, sagt er.

Ertan Sahin soll die Kreise des Torjägers eingrenzen

Mettmanns Abwehrkraft Ertan Sahin spielte letztes Jahr noch für den 1. FCW. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Auf ihn wartet beim Derby eine ganz wichtige Aufgabe. Als Innenverteidiger des ASV Mettmann bekommt es Ertan Sahin am Sonntagnachmittag (15 Uhr) im Derby gegen den Spitzenreiter mit FCW-Torjäger Christos Karakitsos zu tun. „Das wird eine spannende Angelegenheit, auf die ich mich freue. Ich finde es reizvoll, den derzeit mit Abstand gefährlichsten zentralen Angreifer der Bezirksliga ausschalten zu müssen. Für mich ist es klar, dass dies eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Ich traue es mir jedoch zu, sie erfolgreich zu lösen“, sagt der erfahrene Abwehrspieler.

Sahin demonstriert Selbstbewusstsein, zeigt dennoch Respekt vor dem Wülfrather Mittelstürmer. „Die bisher 21 Treffer von Christos Karakitsos sind schon beeindruckend und sicher einer der Hauptgründe, dass der FCW bisher eine so dominierende Rolle in der Liga spielt.“ Sahin, der bis vor zwei Jahren beim 1. FC Wülfrath aktiv war, unterstreicht aber, dass nicht nur Torjäger Karakitsos, sondern das gesamte FCW-Team für den derzeitigen Höhenflug verantwortlich ist.

„Die Wülfrather haben sich vor der Saison sehr gut verstärkt und verfügen über einen großen Kader mit einer Menge Qualität. Hinzu kommt mit Sebastian Saufhaus ein sehr qualifizierter Trainer. Wenn die Mannschaft das bisher gezeigte Niveau über eine lange Saison stabilisieren kann, ist dieses Team für mich einer der ganz heißen Aufstiegsfavoriten“, führt Sahin aus. Der 33-Jährige betont jedoch, dass am Sonntag erst der letzte Spieltag der Hinrunde ausgetragen wird. Bis zum Abschluss der Saison sind noch eine Menge Begegnungen zu absolvieren. Und die Wülfrather müssen davon ausgehen, dass alle Gegner versuchen, dem Aufstiegsfavoriten ein Beinchen zu stellen. „Vielleicht können wir im Lokalderby dem FCW schon etwas die Suppe versalzen“, gibt sich Sahin kämpferisch und ergänzt: „Dass die Wülfrather nicht unschlagbar sind, hat doch vor kurzem der TSV Ronsdorf gezeigt. Da verlor der FCW klar.“

Mit dem Hinweis auf den TSV Ronsdorf schlägt Sahin zugleich den Bogen zu seinem neuen Trainer Daniele Varveri. Für den bedeutet die Begegnung beim 1. FC Wülfrath, für den er früher selbst spielte, die erste Partie als neuer Coach des ASV Mettmann. Mit dem TSV Ronsdorf erreichte Varveri in der vergangenen Saison immerhin die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga. „Er ist nach Maik Franke und Meher Siala bereits unser dritter Coach in dieser Saison. Zu den Trainerwechseln möchte mich nicht näher äußern, wobei ich dazu schon meine eigene Meinung habe. Letztlich ist das eine Entscheidung des Vorstandes, die wir Spieler zu akzeptieren haben. Ich hoffe, dass jetzt Ruhe beim ASV einkehrt und wir uns auf das rein Sportliche konzentrieren. Wir haben meines Erachtens einen guten Kader, in dem mehr steckt, als es unser derzeitiger Tabellenstand aussagt“, erklärt Sahin.