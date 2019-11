Handball : Unitas absolviert ihr Heimspiel in Aufderhöhe

DJK Unitas Haan – TSV Aufderhöhe. (bs) Für die Unitas-Handballer gibt es die Bescherung schon einen Monat vor Weihnachten. Grund ist die überraschende Sperrung der Halle an der Adlerstraße.

Seit Mitte der Woche steht fest, dass der Oberligist seine Partie gegen den TSV Aufderhöhe nicht verlegen kann. Statt dessen steigt sie nun am Samstag (19 Uhr) in Solingen in der Halle Börkhaus-Siebels. Damit kann die Begegnung zwar über die Bühne gehen, doch es bleibt ein fader Beigeschmack: Weil der TSV Aufderhöhe das Heimrecht nicht tauschen wollte, genießt der Klub nun gleich zweimal den Heimvorteil in dieser Saison.