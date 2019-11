Fußball : VfB 03 will in Kray seine Position halten

Pascal Weber (am Ball) pausierte in der vergangenen Woche im Training, um den Akku aufzuladen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ANALYSE Der VfB 03 Hilden schien im Kampf um den Verbleib in der Oberliga auf einem guten Weg. In den vergangenen fünf Wochen verpasste es die Mannschaft von Marc Bach jedoch, die gute Ausgangslage auszubauen. Und steht nun wieder unter Zugzwang.

Von Birgit Sicker

FC Kray – VfB 03 Hilden. Als die Oberliga-Mannschaft des VfB 03 am 22. September die Sportfreunde Niederwenigern mit 5:0 vom Kunstrasen an der Hoffeldstraße fegte, war die Fußball-Welt in Hilden noch vollkommen in Ordnung. Immerhin kletterte das Team von Marc Bach auf Rang acht – eine Platzierung, die Sicherheit versprach. Dann folgten die Partien beim aktuellen Dritten SpVg. Schonnebeck und gegen Tabellenführer SV Straelen. Die Niederlagen gegen die Top-Kontrahenten kamen nicht unerwartet, doch sie leiteten einen Abwärtstrend ein. Denn danach fanden sich die Hildener auf Rang 13 wieder. Und auch beim Abstiegskandidaten Cronenberger SC war Besserung nicht in Sicht. Im Gegenteil: Nach einem durchwachsenen Auftritt musste sich das Bach-Team mit einem Unentschieden begnügen, das Talha Demir erst per Elfmeter sicherstellte.

Auftrieb gab der 4:2-Erfolg über den TSV Meerbusch – danach stand der VfB 03 erneut auf dem achten Tabellenplatz. Eine echte Trendwende bedeutete der Sieg jedoch nicht, denn der Rückschlag folgte auf dem Fuß mit der 0:2-Niederlage bei TuRU Düsseldorf. Angesichts vieler Ausfälle schickte Marc Bach eine sehr junge Mannschaft ins Rennen. Die schlug sich vor allem in der ersten Halbzeit wacker, verpasste es aber, ihre Chancen in Tore umzumünzen. Ganz anders die erfahrene TuRU-Truppe, die nach der Pause die Hildener Abwehrfehler gnadenlos zu den beiden entscheidenden Treffern ausnutzte.

Positiv stimmte die Vorstellung gegen den Abstiegskonkurrenten SC Velbert. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Oliver Krizanovic den VfB 03 mit 1:0 in Führung. Fabio di Gaetano legt gleich nach dem Wiederanpfiff das 2:0 nach. Der Velberter Anschlusstreffer in der 65. Minute brachte die Hildener nicht mehr aus der Bahn. Als Lohn folgte der Sprung auf Rang neun. Und mit 20 Punkten nach 14 Partien sahen die Verantwortlichen des VfB 03 das Soll erfüllt, hängten aber zugleich die Messlatte für die letzten drei Begegnungen der Hinrunde hoch. „Wenn wir vier Punkte holen, wäre ich zufrieden, fünf wären super, sechs top“, sagte Dennis Lichtenwimmer. Wirklich zufrieden kann der Sportliche Leiter des VfB 03 nach der 1:2-Niederlage beim 1. FC Bocholt und der 0:3-Abfuhr auf eigenem Platz gegen den ETB SW Essen nicht sein. Einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde rutschten die Hildener wieder auf Rang 13 ab. Zugleich schmolz das Polster zur Abstiegszone auf sechs Punkte.

Am Sonntag nun folgt der Auftritt beim FC Kray. Einer Mannschaft, der die Hildener Fußballer das erste Mal in der Saison 2013/14 begegneten. Für den VfB 03 war es nach dem Aufstieg aus der Landesliga die erste Spielzeit in der Oberliga. Die Essener hingegen kamen aus der Regionalliga herunter. Daher kam es nicht überraschend, dass die Hildener zweimal den Kürzeren zogen. Während der VfB 03 jedoch seither beständig in der Oberliga spielt, entwickelte sich der FC Kray zu einer Fahrstuhlmannschaft. Zunächst gelang der Aufstieg in die Regionalliga, nach zwei Jahren folgte 2017 der Abstieg in die Oberliga und gleich danach der weitere Abgang in die Landesliga. Im Sommer 2019 bejubelten die Essener die Rückkehr in die Oberliga – mit sieben Punkten Vorsprung vor den Sportfreunden Niederwenigern, die als Zweiter ebenfalls den Aufstieg realisierten.

Bis Mitte Oktober lief für Liga-Neuling Kray alles nach Plan. Denn nach dem 2:1-Erfolg über den SV Velbert belegte die Mannschaft von Philip Kruppe den dritten Platz. Seither holten die Essener aber in fünf Partien nur noch drei von 15 möglichen Punkten. Gleichwohl befinden sie sich als Tabellensiebter weiterhin in sicheren Gefilden.

Für beide Mannschaften hat das Duell am Sonntag (14.15 Uhr) also richtungsweisenden Charakter. „Unser Ziel ist es, mit 26 bis 28 Punkten in die Winterpause zu gehen“, erklärte Marc Bach vor drei Wochen und stellte sein Team damit vor eine Herausforderung. Ein Sieg über den FC Kray ist jetzt wohl Pflicht, denn danach folgen noch die schweren Derbys beim 1. FC Monheim und gegen Ratingen 04/19 – eine Mannschaft übrigens, die ihren eigenen Ambitionen hinterherhinkt. Deshalb entließ der Klub Trainer Alfonso del Cueto und hofft nun auf seinen Nachfolger Frank Zilles, der seit seinem Engagement beim damaligen Verbandsligisten SV Nord kein Unbekannter in Hilden ist.