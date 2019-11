Handball : ME-Sport überzeugt mit Teamarbeit

Die Mannschaft von Jürgen Tiedermann behauptet durch den klaren Sieg im Herrenhaus über den Drittletzten HSG Hiesfeld/Aldenrade den dritten Platz in der Handball-Oberliga. Basis ist die gute Abwehrarbeit.

Mettmann-Sport – HSG Hiesfeld/Aldenrade 38:25 (20:14). Von der Niederlage in der Vorwoche vollkommen unbeeindruckt zeigten sich die Handballer von ME-Sport. Sie fahren gegen die HSG Hiesfield/Aldenrade einen Kantersieg ein und behaupten sich dadurch weiterhin in der Verfolgergruppe der Oberliga. Einzig in der ersten Minute des Spiels hatten die Gäste Grund zu feiern. Direkt im ersten Angriff gelang der HSG die 1:0 Führung. Angetrieben vom starken Paul d’Avoine, der in den ersten fünf Minuten gleich drei Treffer erzielte, setzten sich die Mettmanner jedoch bereits nach sechs Minuten auf 7:2 ab.