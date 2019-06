Leichtathletik : Leichtathletinnen überzeugen in Duisburg

Ratingen (höv) Im Rahmen der Ruhrgames in Duisburg fanden die NRW-Meisterschaften der Leichtathleten U16/U18 und U20 statt, bei denen auch Athletinnen des TV Ratingen an den Start gingen.

Ihre vierte Qualifikation für die DM in Ulm verbuchte sie danach mit einer neuen persönlichen Bestzeit über die 200 Meter (25,45 Sekunden). Die zweite Medaille erreichte das junge Talent mit ihren Teamkolleginnen Lela da Costa, Fenja Kothe und Jana Barlusche in der 4x100 Meter Staffel. In 48,52 Sekunden brachte das Quartett als Dritte den Staffelstab ins Ziel.

Jüngste Athletin für den TV Ratingen an diesem Wochenende war Francesca von Schamann (W14), die seit Anfang des Jahres mit guten Leistungen immer wieder auf sich aufmerksam macht. Im Weitsprung verbesserte sie sich gleich um 36 Zentimeter und durfte für 5,36 Meter als Vize-NRW-Meisterin die Silbermedaille in Empfang nehmen. Im Vorlauf über die 100 Meter steigerte sie ihre bisherige Bestmarke nochmals (12,67 Sekunden) und wurde im Finallauf Fünfte.

Femke Averdick (U18) nahm nach einer kleinen Verletzungspause wieder den Speer in die Hand. Mit ihrer Leistung von 37,23 Metern war sie selber nicht wirklich zufrieden, gehörte mit Platz sieben dennoch zu den besten acht Speerwerferinnen in NRW. Die extremen Temperaturen hielten Lela da Costa (U18) nicht davon ab, auf die lauftechnisch sehr anspruchsvolle Stadionrunde von 400 Metern an den Start zu gehen. Auch sie gehört mit Platz sieben zu den besten acht Läuferinnen in NRW.