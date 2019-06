Radsport : Ganz schön sportlich: Unterwegs mit Rennrad oder Hollandrad

mettmann Rund 200 Starter machten bei der Fahrt des RV Edelweiss durchs Neandertal mit. Drei Strecken zwischen 45 und 115 Kilometern standen zur Auswahl.

Bereits früh am Morgen hatte sich Winfried Meier auf den Weg gemacht – aus Menden im Rhein-Sieg-Kreis nach Hochdahl, wo er um kurz nach neun Uhr schon am ersten Kontrollpunkt beim Fahrradgeschäft Radsport Michalsky in Hochdahl vorbeifuhr. Nach 115 Kilometern durch das landschaftlich anspruchsvolle Gebiet des Neandertals würde Meier später am Tag wieder an dieser Stelle enden. Vier, fünfmal, sei er die Radtourfahrt (RTF) in Mettmann schon mitgeradelt, erzählt der 54-Jährige: „Es ist eine landschaftlich schöne Strecke, schön bergig und anspruchsvoll.“ Im Frühjahr habe der Radsportler des RTW Menden sein Training auf Mallorca absolviert. Für Mettmann fühle er sich daher fit. Und das Wetter, sonnig, mit leichter Brise, sei optimal für eine solche Tour. Nach dem Abstempeln der Starterkarte und einem kräftigen Schluck Wasser steigt Meier auf sein Rad und fährt davon.