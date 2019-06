Leichtathletik : Jule Gipmann mit Vorsprung NRW-Meisterin

Goch Leichtathletik: Bei den Titelkampfen in Duisburg gewann die Gocherin im Diskus.

Sie trat jetzt bei den NRW-Meisterschaften in Duisburg im Diskuswurf an. Den sommerlichen Temperaturen sowie den für den Diskuswurf schlechten Windverhältnissen war offenbar geschuldet, dass alle Athleten ihr Leistungsvermögen nicht abrufen konnten. So erzielte Jule in ihrem ersten Versuch eine Weite von 42,87 m, womit sie bereits die Führung übernahm. Im weiteren Wettkampfverlauf steigerte sie sich auf 46,66 m, sodass sie sich schlussendlich mit mehr als 10 m Differenz deutlich von der Konkurrenz absetzte.