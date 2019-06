Fussball : Wülfrather verpassen sich Verjüngungskur

Wülfrath Der Fußball-Bezirksligist hat sich von einigen Stammkräften getrennt. Neu ist unter anderem Stürmer Alexander Willms (22).

Knapp zwei Wochen vor dem Beginn der Saisonvorbereitung meldet Fußball-Bezirksligist 1. FC Wülfrath zwei weitere Neuzugänge. In Stürmer Alexander Sascha Willms (22) stößt ein junger Spieler des VfL Benrath zum FCW. „Er hat seine Erfahrung in der Landesliga und in der Bezirksliga gesammelt und in beiden Spielklassen mit einer hohen Trefferquote überzeugt. Willms ist ein hochgewachsener kopfballstarker Offensiv-Akteur“, findet Michael Massenberg. Der FCW-Vorsitzende fügt ergänzend hinzu, dass der Neuzugang über eine gute fußballerische Ausbildung verfüge, da er in der B-Junioren-Bundesliga für den 1. FC Köln und in der A-Junioren-Bundesliga für RW Essen gespielt habe. „Trainer Sebastian Saufhaus hat jetzt vier gute Stürmer in seinem neuen Kader“, erklärt Massenberg.