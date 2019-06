reitsport : Wie Hamburg: Auch Erkrath hat ein Derby

Erkrath Die Erkrath Classics, das große Turnier auf dem Niermannshof, dürften wieder erstklassigen Pferdesport bieten.

Die Getränkewagen haben ihren Stellpatz eingenommen, die weißen Pavillons stehen, in der Ecke parkt ein großer Lastwagen mit der Aufschrift „Turnierpferde“, eine schwarze Dogge liegt dösend unter einem Baum im schützenden Schatten. Obwohl bereits am Freitag das große Turnier „Erkrather Classics“ auf der großzügigen Anlage Niemannshof beginnt, geht es erstaunlich ruhig und gelassen zu. Nur ein paar Menschen in Reithosen laufen umher. Es mag an der großen Hitze liegen, aber Hofbetreiber Tilo Tucht kennt den wahren Grund für die große Gelassenheit. „Naja, wir haben ja auch sehr früh begonnen“, sagt er, „wir arbeiten seit rund sechs Wochen sehr intensiv an den Vorbereitungen.“