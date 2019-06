Reiten : Wülfrather feiern Dressurfestival

Wülfrath Die heimischen Reiter belegten beim eigenen Turnier starke Platzierungen.

(höv) In familiärer Atmosphäre konnten Zuschauer und Reiter das Sommer-Dressurfestival des Reitvereins Wülfrath-Aprath genießen – das darüber hinaus sehr erfolgreich für die Wülfrather Reiter ausfiel. Sowohl in der Mannschaftswertung und in den Einzelwertungen der höheren Klassen, als auch in den Nachwuchsprüfungen und Nachwuchswettbewerben dominierten die Wülfrather das Starterfeld.

In der S-Dressur, einer Dressurprüfung der schweren Klasse, hatten die Ausrichter nicht nur eine Einzel-, sondern auch eine Mannschaftswertung ausgeschrieben. Eine ungewöhnlich hohe Zahl von 31 Teilnehmern machte einen Prüfungsmarathon von über drei Stunden notwendig. Pferde und Reiter sowie die Wertungsrichter meisterten diesen jedoch mit Bravour. Am Ende stellte der Reitverein Wülfrath-Aprath die Siegermannschaft: Viktoria Eulner belegte auf Ronaldinja den 3. Platz in der Gesamtwertung. Helena Antonia Volmer auf SoVoM und Martin Volmer auf Almelo wurden Siebte und Achte. Damit war dem Trio der Mannschaftssieg nicht mehr zu nehmen.

Auch in der M**-Dressur, der zweithöchsten Dressurklasse, waren Martin Volmer (3. Platz mit Lexington) und Helena Volmer (5. Platz mit Habari Gani) erfolgreich. In der M*-Dressur sicherte sich Helena Volmer mit der noch jungen Stute Franzesca den 5. Platz. Die Jüngsten des Reitvereins und die Einsteigerklassen zeigten in den Reiterwettbewerben ihr Können. Hier siegten in den Reiterwettbewerben die Wülfratherinnen Mara Lenz auf Rolex und Maja Eder auf Escape. Im Dressurreiter-Wettbewerb Ü30 blieb der Sieg ebenfalls in Wülfrath und ging an Michaela und Marc Scheffler.