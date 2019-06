Golf : Hockey-Frauen bleiben auf Erfolgskurs

METTMANN Das 6:2 gegen Essen war für Mettmann im fünften Rückrunden-Spiel der 1. Verbandsliga der vierte Sieg.

Die Hockey-Frauen des Mettmanner THC knüpften n der Begegnung mit dem HTC Kupferdreh an die guten Vorstellungen der vergangenen Spieltage an und sie gewannen verdient mit 6:2. Die in der 1. Verbandsliga spielenden Mettmannerinnen hatten mit dem Kontrahenen noch eine Rechnung offen, da sie das Hinspiel in Essen mit 1:2 verloren und dadurch zwischenzeitlich den Kontakt zur Spitzengruppe der Tabelle verloren hatten.