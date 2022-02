Fußball : Kreisliga A: SV Ost gibt im Kampf um den Klassenerhalt nicht auf

HILDEN/HOCHDAHL/ERKRATH Rhenania Hochdahl braucht einen Sieg beim Vorletzten KSC Tesla. Der SSV Erkrath beklagt vor der Partie beim SV Oberbilk den Ausfall wichtiger Spieler.

Bereits vor dem offiziellen Rückrundenstart an diesem Wochenende kam Bewegung in die Kreisliga A Düsseldorf. So tritt der bisherige Tabellenvorletzte MSV Hilden in der zweiten Serie nicht mehr an. In einer erst verspätet erfolgten Stellungnahme des Vorstands wurden die Gründe deutlich gemacht: „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns gemeinsam mit unserem neuen (alten) Trainer Faouzi Ohbibi dazu entschlossen, die erste Mannschaft aus rein sportlichen Gründen vom Spielbetrieb zurückzuziehen. Wir haben viele Langzeitverletzte, mussten außerdem feststellen, dass die Moral und der Wille, die A-Klasse unbedingt halten zu wollen, bei vielen Spielern nicht vorhanden ist. Auch die Corona-Pandemie hat einen wichtigen Anteil an dieser Entscheidung. Wir schauen jetzt nach vorne, wollen erst einmal die 2. Mannschaft in der Kreisliga B halten und dann in der kommenden Saison in dieser Klasse mit zwei Teams angreifen.“ So lautet in Auszügen die Verlautbarung, die stellvertretend der Sportliche Leiter Mohamed Azmaa auf den Weg brachte. Azmaa wünscht sich in Zukunft für die Erste eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jungen sowie auch neuen Spielern, die bei Interesse gerne Kontakt mit der Klubführung aufnehmen können.