Hockey : Teams des Mettmanner THC feiern Kantersiege

Auch Michael Orth (links) trug sich in die Torschützenliste ein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Frauenmannschaft läuft in der zweiten Halbzeit zur Top-Form auf, die Herren-Truppe sorgt schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse.

Mettmanner THC – Crefelder HTC (Frauen) II 7:0 (1:0). In prächtiger Verfassung stellte sich das Mettmanner Frauen-Team im Verbandsliga-Duell gegen die Zweite des Krefelder Bundesligisten vor. „Mit diesem klaren Sieg gegen den Mitkonkurrenten um Platz zwei hat unser Team seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unterstrichen“, erklärte Kokan Stojanovic. Der Teammanager freute sich besonders, dass der MTHC diesmal keinen Gegentreffer kassierte.

Die Gastgeberinnen begannen erfrischend offensiv, fanden zunächst aber kein Mittel, um die starke gegnerische Torhüterin zu bezwingen. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Viktoria Marx nach feiner Einzelleistung zum 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Annabel Marx auf 2:0. Damit war der Bann gebrochen und der MTHC dominierte die bis dahin recht ausgeglichene Partie. Caro Vink und erneut Annabel Marx trafen danach für die überzeugenden Mettmannerinnen. Bei Kontern der Gäste war Keeperin Kira Weps auf dem Posten. Luisa Meier mit dem Treffer zum 5:0 sowie Cassandra Walkiewicz per Strafecke und Viktoria Marx machten den klaren 7:0-Sieg perfekt.

Mettmanner THC – Gladbacher HTC III 10:2 (7:0). Gleich zwei Spiele wollten die Mettmanner in der 2. Verbandsliga absolvieren. Während der MTHC das Nachholspiel gegen die Gladbacher Dritte gewann, sagte der Düsseldorfer SC III seine Partie coronabedingt ab.

Vor dem Anpfiff gegen Gladbach meldete Mettmanns Hockey-Chef Wolfgang Weiß mit Jörn Kramer vom THC Münster einen Neuzugang. Die Gastgeber nahmen dann sofort das Heft in die Hand. Anton Kebbe traf nach schöner Vorarbeit von Julius Schube zum 1:0 (5.). Mit einem herrlichen Tor erzielte Michael Orth das 2:0. Spielertrainer David Fritschi legte per Strafecke das 3:0 nach. Neuzugang Jörn Kramer schloss ein feines Solo zum 4:0 ab. Bis zur Pause erhöhten Kebbe, Philipp Hinz und Michael Orth per Siebenmeter auf 7:0. Auch den zweiten Durchgang dominierten die Mettmanner. Jörn Kramer, Tobia Müller und Philipp Hinz waren erfolgreich. Da fielen die zwei Gegentore nicht ins Gewicht.