Handball : Teamgeist ist der Trumpf von Mettmann-Sport

Trainer Andre Loschinski (rechts) ist stolz auf die Entwicklung seiner Mannschaft. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Nach der knappen Niederlage gegen Spitzenreiter Mönchengladbach wollen die Mettmanner Handballer im Heimspiel gegen den Oberliga-Zweiten Bergischer HC II punkten, doch Corona-Fälle im Team führen zur Absage der Begegnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Faßbender

Mettmann-Sport – Bergischer HC II. Eine beeindruckende Entwicklung machten die Handballer von Mettmann-Sport im Laufe dieser Saison. Durch prominente Neuzugänge und Spieler im Kader, die bereits höherklassige Erfahrung haben, galt die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski vor der Saison neben der Reserve des Bergischen HC und Borussia Mönchengladbach als Geheimfavorit auf den Aufstieg. Spätestens nach den beiden deutlichen Niederlagen gegen die genannten Top-Teams zu Beginn der Meisterschaft war klar, dass die Mettmanner noch weit entfernt sind von der spielerischen Klasse der Spitzenmannschaften in der Oberliga.

Eine Hinrunde und personelle Veränderungen später scheinen die Mettmanner auf dem richtigen Weg. Es sind weniger die starken Einzelspieler, die für den Erfolg stehen, sondern eine geschlossene Mannschaftleistung, in der Leidenschaft und Kampf als besondere Qualitäten hervorstechen. „Wir sind als Team zusammengewachsen“, freut sich Loschinski über die Entwicklung und verschweigt nicht, dass es durchaus kritische Phasen in der aktuellen Saison gab: „Gemeinsam sind wir auch durch ein tiefes Tal gegangen, umso anerkennenswerter ist es, was die Mannschaft nun auf die Platte bringt.“

Davon haben sich vergangenen Samstag rund 300 Zuschauer in der Sporthalle Herrenhaus überzeugt. Nach einer starken Leistung unterlagen die Mettmanner nur knapp Borussia Mönchengladbach. Dass die Trauben gegen den Bergischen HC II ebenfalls sehr hoch hängen, weiß auch der ehrgeizige ME-Sport-Trainer: „Der BHC ist sehr gut aufgestellt und hat uns im Hinspiel bereits nach wenigen Minuten ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Die Erinnerung daran ist noch sehr präsent.“ Doch auch spielerisch haben sich die Mettmanner weiterentwickelt. Von seinem traditionellen 6:0-Defensivsystem hat sich der aktuelle Oberliga-Fünfte mittlerweile verabschiedet, agiert seit einigen Partien stets in einem offensiven 5:1-Abwehrverbund. Dabei verteidigt der auch im Angriff überragend agierende Christopher Königs an der Spitze.

Ähnlich wie auch Jan Schirweit musste Königs in dieser Trainingswoche jedoch wegen Erkältungssymptomen passen. „Hoffentlich ist es nur eine Erkältung, so dass beide am Wochenende einsatzbereit sind“, erklärte Loschinski Anfang der Woche und sagte wegen Personalmangels bereits die Übungseinheit am Dienstagabend ab. Da stand schon fest, dass Sven Meißel wegen einer Corona-Erkrankung ausfällt. Lennard Maesch und Moritz Hebel plagen Schulterprobleme und Tim Wittenberg ist nach seinen guten Leistungen in den letzten Begegnungen ebenfalls angeschlagen. Deshalb wollte der ME-Sport-Coach auch im Donnerstagstraining die Belastung reduzieren, um mit seinner Mannschaft mehr im taktischen Bereich zu arbeiten.

Dazu kam es dann aber gar nicht mehr, denn die Zahl der Corona-Fälle im Mettmanner Team erhöhte sich auf vier Handballer – damit fiel die Übungseinheit aus. Dazu rechnete Loschinski mit weiteren Erkrankungen: „Zwei Spieler haben wir noch in der Pipeline. Ihre Tests sind zwar negativ, sie liegen aber schon flach.“ Doch der Coach nimmt diese Entwicklung gelassen: „Momentan können wir nicht viel planen. Unser Glück ist, dass für uns das nächste Wochenende sowieso spielfrei ist. Vielleicht sind dann alle wieder weitestgehend gesund. Wir müssen dann schauen, wie fit sie letztlich sind.“