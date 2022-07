Politik in Erkrath : So will die Linke den Bolzplatz am Kinderhaus Sandheide retten

Die Linke sammelt Unterschrioften zum Erhalt des Bolzplatzes am Kinderhaus Sandheide. Foto: Julia Brabeck

Erkrath Die Linke im Bund steckt in einer Existenzkrise, die Linke in Erkrath bittet zum Sommerfest. Neben Musik, Essen und Trinken werden auch Unterschriften gesammelt. Zum Erhalt des Bolzplatzes am Kinderhaus Sandheide.

(hup) Ihr Sommerfest am Freitag, 15. Juli, von 16 bis 21 Uhr auf dem Europaplatz will die mit zwei Sitzen im Stadtrat vertretene Partei „Die Linke“ zum Anlass nehmen, um Unterschriften für den Erhalt des Bolzplatzes am Kinderhaus Sandheide zu sammeln. Die Freizeitfläche soll beim Campusbau auf dem Grundstück der abgebrannten Grundschule Sandheide wegfallen.

Die Linke ärgert sich, dass „ein beliebter Bolzplatz einem nichtöffentlichen Spielfeld weichen soll, dass dazu auch noch richtig teuer wird“. Fraktionssprecher Markus Lenk hofft auf viele Besucher: „Wir sind vor Ort ansprechbar. Die Anliegen wollen wir aufnehmen und in die Ratsarbeit einbringen. Aber zuerst wird mit einem bunten Programm gefeiert.“

Angesagt hat sich unter anderen die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler mit Infomobil und Wurstbude. Sie ist Sprecherin für Gesundheits- und Queerpolitik der Linken im Bundestag und war in der vergangenen Legislaturperiode friedenspolitische Sprecherin. Dazu gibt es Musik von Bands, Kinderaktionen, Verpflegung und Getränke und Information und Diskussion, wie die Linke unterstreicht: „Wir veranstalten unser Fest dort, wo Kinder lockere Pflastersteine aufheben, aber nicht sicher spielen können. Der große Platz im Herzen von Hochdahl ist marode.“