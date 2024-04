Politik in Erkrath Der Europa-Wahlkampf hat begonnen

„Frieden schaffen ohne Waffen – aber wie?“ – das will die „Die Linke“ in Erkrath mit der Europaabgeordneten Özlem Alev Demirel herausfinden, am Freitag, 10. Mai, ab 15 Uhr im Forum Sandheide an der Hildener Straße 26. Mit dem Slogan „Waffen runter – Löhne rauf“ geht Die Linke in den Europawahlkampf. Sie will der gegenwärtigen Aufrüstung entgegentreten, will Steuermilliarden, die jetzt für Waffen und Kriegsgerät ausgegeben werden, lieber in Bildung, Gesundheit, Soziales und Klimaschutz investieren. Prominente Vertreterin für Linke in Europa ist Özlem Alev Demirel, außen- und friedenspolitische Sprecherin der Partei im Europaparlament und stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung. Die Linke freut sich auf eine lebhafte Diskussion. „Eingeladen sind alle, die mitreden wollen“, unterstreicht Markus Lenk, Linke-Fraktionschef in Erkrath.