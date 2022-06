Lotterie-Erlös verteilt : PS-Geldsegen für Senioren und Kindertagesstätten

Erkrath Es handelt sich um Geld, das die Lotterie den Sparkassen vor Ort für gute Zwecke zur Verfügung stellt. Zirka 56.000 Euro konnte Gebietsdirektor Thomas Döring den Vertretern dieser Einrichtungen in Erkrath jetzt überreichen.

(hup) Kindertagesstätten und Einrichtungen für Senioren haben in diesem Jahr von der Ausschüttung des PS-Zweckertrags profitiert. Es handelt sich um Geld, das die Lotterie den Sparkassen vor Ort für gute Zwecke zur Verfügung stellt. Zirka 56.000 Euro konnte Gebietsdirektor Thomas Döring den Vertretern dieser Einrichtungen in Erkrath jetzt überreichen – traf auf lauter strahlende Gesichter. Vor drei Jahren waren sie noch auf Einladung von Wolfgang Soldin zu Gast. Dann kam Corona. Die bei den Vereinen so beliebten Spendenübergaben fielen dem Virus zum Opfer, stattdessen wurden die Spenden auf dem Postweg verteilt. „Die Reaktionen waren auch sehr herzlich, da die Gelder gerade in Coronazeiten fast noch dringender benötigt wurden. Aber Sie hier alle in der Kundenhalle zu sehen, ist doch deutlich schöner“, unterstrich Thomas Döring. 260.500 Euro stehen der Kreissparkasse Düsseldorf in diesem Jahr zur Verfügung – Geld, das in vielen Vereinen und Einrichtungen dringend benötigt und sinnvoll investiert wird, weiß Döring. Die Höhe des Spendentopfes ist stets abhängig von der Anzahl der PS-Lose, die im Vorjahr gespielt wurden. Davon wandern 25 Cent pro Los in den Spendentopf. Auf Erkrath entfielen in diesem Jahr 55.980 Euro. Die Wunschliste ist lang: Der Altenclub der Awo verwendet das Geld für das bevorstehende Sommerfest, der Rest fließt in das Herbstfest, denn feiern ist ausdrücklich erwünscht. Die Begegnungsstätte der Caritas plant die Anschaffung eines neuen Klaviers, die Kita Lummerland will in ihrem Außenbereich eine Holztankstelle errichten. Wenn noch etwas Geld übrig bleibt, wird es in ein Nachhaltigkeitsprojekt gesteckt. Wasserbahnen im Außengelände kosten viel Geld, weiß man bei der Kita Niermannsweg, somit kommt die Spende aus dem PS-Zweckertrag gerade richtig. Die Kita Alt-Erkrath an der Hochdahler Straße plant die Anschaffung einer Klangwiege, die Villa Kunterbunt bringt das Außengelände auf Vordermann und die Kita Bärenbande plant einen Entspannungsraum. „Darüber hinaus fördern wir das eine oder andere Projekt, bei dem die letzte Finanzierung fehlt“, sagt Thomas Döring. Die Spendengelder seien in den besten Händen.