Gerichtsreportage Erkrather wegen Anstiftung zum sexuellem Missbrauch von Kindern angeklagt

So wie bei den anderen Taten, die dem Angeklagten vorgeworfen werden. Es scheint vor allem darum gegangen sein, sich durch die Chats sexuell zu erregen. Der Erkrather soll seine Chat-Partner gefragt haben, ob jemand bei ihnen sei. Nachdem das bejaht wurde, folgten Anweisungen, die Mädchen sexuell zu missbrauchen. Dass das so abgelaufen sein soll, ist in den Chats zu lesen. Die Staatsanwaltschaft geht dennoch davon aus, dass die beschriebenen Taten nicht stattgefunden haben und es vor allem darum gegangen sei, pädophile Fantasien auszutauschen.