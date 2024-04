Kreissparkasse spendet Geldsegen für Erkrather Vereine

Der Tennisclub 82 benötigt Geld für Mehrzweckspielfelder. Für die Tischtennisgemeinschaft Unterfeldhaus-Millrath steht der Kauf von Trainingsschlägern und Trainingsrobotern an. Der SC Rhenania Hochdahl bringt seine Anlage auf Hochglanz und hat eine professionelle Reinigungsmaschine auf dem Einkaufszettel. Der Tennis-Club Johannesberg will einen barrierefreien Zugang zu seinen Tennisplätzen anlegen. Die DRLG-Ortsgruppe Erkrath wird neue Funkgeräte für den Wachdienst am Unterbacher See einsetzen. Und der DRK-Ortsverein modernisiert seine Räumlichkeiten mit einem digitalen Flipchart.