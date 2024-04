Geistiges Leben in Erkrath Streit zwischen Maria und Jesus ist Bibelkursus-Thema

Pfarrer Seiwert erläutert das Thema vorab so: „Viele Christen verehren Maria, die Mutter Jesu. Aber nur wenige wissen, dass es auch heftigen Streit gab zwischen Jesus und seiner Mutter. Was schreibt die Bibel über Maria?“ Wer die Bibel lese, erlebt manche Überraschungen: „Es gibt auffallende Unterschiede in den Evangelien. Manches, was die Christen glauben, steht überhaupt nicht in der Bibel. Und warum wird Maria von katholischen Christen anders gesehen als von evangelischen Christen, obwohl alle die gleiche Bibel benutzen?“