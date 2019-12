Fußball : Kein Brüderduell im Herrenhaus

ME-Sport spielt ohne Paul d’Avoine gegen den LTV Wuppertal mit Philip d’Avoine.

„Wir sind froh, wieder ein Heimspiel zu haben. Da sind wir gewohnt stärker und treten anders auf“, sagte Co-Trainer Andre Loschinski direkt nach der Niederlage in Lobberich. Vier Siege in vier Spielen: Die Heimspielstatistik der Mettmanner ist in der aktuellen Saison bislang tadellos. Allerdings kamen bisher nur Mannschaften, die sich in den unteren Tabellenregionen befinden. Jetzt erwartet das Team von Jürgen Tiedermann den ersten Härtetest vor eigenem Publikum. Die Wuppertaler, die das beste Torverhältnis der Oberliga haben, verloren zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach, waren vorher sieben Partien ungeschlagen. LTV-Spielertrainer David Kreckler hat viel Respekt vor den Gastgebern: „Die letzten Ergebnisse haben für mich wenig Aussagekraft. Mettmann gehört aktuell zu den besseren Teams, sie sind nur zwei Zähler hinter uns und wir müssen besser spielen als zuletzt, sonst wird es nicht reichen.“