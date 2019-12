Hockey : Mettmanner Hockey-Teams verlieren klar

Die Frauen sehen dennoch gute Chancen, weiter an der Verbandsliga-Spitze mitzumischen.

Mettmanner THC – Crefelder HTC II (Frauen) 3:7 (2:5). Das ambitionierte Team des MTHC kassierte in der Hallenrunde der Hockey-Verbandsliga die erste Niederlage. Dennoch sahen die Zuschauer eine über weite Strecken ausgelichene Begegnung. Die Krefelderinnen traten allerdings mit einer Bundesliga-Spielerin an. „Die zog im Spielaufbau geschickt die Fäden und brachte ihre Mitspielerinnen in Schussposition. Das war letztliche der entscheidende Faktor, dass sich die Gäste bei uns durchsetzten“, erklärte Kokan Stojanovic. Der Teammanager geht davon aus, dass es bei der Titelvergabe und dem Aufstieg in die Oberliga zu einem Dreikampf der Teams aus Krefeld, Leverkusen und Mettmann kommt. „Ich sehe gute Chancen für uns, vorne mitmischen zu können“, zeigt sich Stojanovic gewohnt optimistisch.