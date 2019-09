Handball : Mettmann-Sport bleibt ungeschlagen

Die Mannschaft von Jürgen Tiedermann fährt im dritten Oberliga-Duell den dritten Sieg ein. Diesmal zeigen die ME‑Sport-Handballer dem Aufsteiger TSV Aufderhöhe die Grenzen auf. Lucas Klein sieht die rote Karte.

Mettmann-Sport – TSV Aufderhöhe 33:29 (14:12). Die Handballer von Mettmann-Sport bleiben auch in der dritten Oberliga-Partie in Folge siegreich. Gegen den TSV Aufderhöhe gewann die Mannschaft von Trainer Jürgen Tiedermann verdient aber glanzlos.

Beide Mannschaften kamen in der gut besuchten Halle Herrenhaus nur schleppend in die Begegnung. Erst in der dritten Minute fiel das erste Tor. Die Gäste gingen durch den großgewachsenen Kevin Tobolski in Führung und diktierten danach die Anfangsphase. Es dauerte eine Viertelstunde, bis die Mettmanner zum 6:6 ausglichen. Nach 18 Minuten führten sie mit 9:6. Dabei ließen sich die Hausherren auch nicht von der Disqualifikation von Lucas Klein beirren. Der wurfstarke Rückraumakteur traf seinen Gegenspieler bei einer Abwehraktion unglücklich und sah die rote Karte. „Wir haben das als Mannschaft gut weggesteckt und der junge Christoph Königs hat ein sehr starkes Spiel im linken Rückraum gemacht“, lobte Kreisläufer Stephan Verholen den Nachwuchsmann nach dem Abpfiff. Nach 60 Minuten hatte Königs sechs Tore auf seinem Konto. Wirklich absetzen konnten sich die Mettmanner aber nicht. Immer wieder war es Tobolski, der für die Solinger nach Belieben traf.