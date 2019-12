Basketball : TuS 96 hat viel Arbeit in Kamp-Lintfort

TuS 96 hat viel Arbeit in Kamp-Lintfort

Marcus McLaurin war Hildens Top-Scorer in Kamp-Lintfort. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Basketballer von ME-Sport behalten beim TuS Maccabi Düsseldorf die Oberhand.

BG Kamp-Lintfort – TuS Hilden 73:76 (31:38). (bs) Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der Erfolg der TuS-Basketballer beim Drittletzten der Oberliga in trockenen Tüchern war. Zwar gingen die Hildener durch zwei Freiwurfpunkte in Führung, doch dann zogen die Gastgeber auf 10:2 (4.) davon. Mit 13:10 (6.) übernahm das Team von Nadine Homann wieder das Kommando und lag Ende des ersten Viertels mit 24:20 vorne. Zu Beginn des zweiten Abschnitts konterten die Gastgeber zwar zum 27:24 (14.), doch bis zur Pause bestimmten die Hildener das Geschehen. Das dritte Viertel ging an die Kamp-Lintforter, die gleichwohl mit 52:58 (30.) zurücklagen. Danach hielt die BG bis zum 71:72 (39.) Tuchfühlung.