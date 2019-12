Reiten : Dressurmannschaft zeigt Top-Auftritt in Aachen

Dressurmannschaft zeigt Top-Auftritt in Aachen

Mettmann Das Team des Kreisverbandes Mettmann bejubelt den zweiten Platz im hochklassigen Championat der Young Stars.

Für den Kreisverband Mettmann war der Auftritt seines A-Teams beim Salut-Festival in Aachen ein voller Erfolg. Die besten Nachwuchsdressurreiter aus dem In- und Ausland trafen sich zum sportlichen Wettstreit im Viereck. Am Ende strahlten die Mettmannerinnen Julie Berse auf Brantops Goldbiene, Emily Schermuck auf Le Murphy, Clara Sander auf Tanholm‘s Mauritz und Niwine Berse auf Amy übers ganze Gesicht.