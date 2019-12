Fußball : ASV arbeitet am Erfolgserlebnis

Trainer Daniel Varveri rechnet sich Chancen gegen Marathon Remscheid aus.

Die schwachen Vorstellungen in den letzten Wochen haben das Team verunsichert. Dazu kommen drei Trainerwechsel in einer Hinrunde, die auch erst einmal zu verkraften sind. „Den Spielern fehlt schlichtweg ein Erfolgserlebnis. Dazu möchte ich den Jungs mit taktischen Hinweisen verhelfen.“

Damit hat der frühere Landes- und Oberligaspieler Vaveri direkt den Bogen zur Partie am Sonntag (15 Uhr, Auf dem Pfennig) gegen Aufsteiger Marathon Remscheid gespannt. Der ASV-Coach zeigt Respekt vor den Remscheidern. „Ich habe die Mannschaft einmal beobachtet und gesehen, dass die einiges an Qualität im Kader haben. Da müssen wir von Beginn an hellwach sein.“ Zugleich will er vor dem Tabellenzwölften, der einen Platz und einen Punkt hinter den Mettmannern liegt, nicht vor Ehrfurcht erstarren. „Für uns ist sicher etwas drin. Wenn wir gegen Marathon und eine Woche danach im letzten Spiel vor der Winterpause punkten, haben wir im sicheren Mittelfeld genug Abstand zu den Abstiegsplätzen. Dann können wir uns in der Winterpause in Ruhe auf die restliche Rückrunde vorbereiten.“