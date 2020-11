Blindenfußball : Daniel Hoß kickt in der Bundesliga

Daniel Hoß kickt in der Bundesliga

Hochdahl Der 33-Jährige, von Geburt an blind, ist leidenschaftlicher Fußballer. Er feierte den Deutschen Meistertitel und ist zweifacher Nationalspieler.

Daniel Hoß hat es trotz Handicap sportlich ganz nach oben geschafft. Der 33-jährige Wuppertaler ist seit seiner Geburt blind. Seiner großen Leidenschaft, dem Fußball, frönt er dennoch sowohl als großer Schalke-Fan auf der Tribüne als auch als erfolgreicher Kicker auf dem Platz. Er spielt seit 2006 in der Blindenfußball-Bundesliga, holte mit seinem Verein SSG Blista Marburg die Deutsche Meisterschaft, lief zwei Mal für die Blinden-Nationalmannschaft auf und wurde 2013 zum besten Abwehrspieler der Liga gewählt. Seit 2008 kickt er beim Bundesligisten PSV Köln und trainiert, im Rahmen eines inklusiven Förderprojektes, gerne auch mal sehende Jungfußballer, wie zuletzt die Nachwuchskicker des SC Rhenania Hochdahl.

„Es ist relativ einfach, Sehenden meine Sportart zu erklären, weil sie nicht sehr viel anders ist als der gewöhnliche Fußball“, sagt Daniel Hoß über die besonderen Trainingseinheiten im Blindenfußball für Sehende. Die Fußballer der Region würden unterschiedlich auf ihn als Blindenfußballer reagieren. „Hier in Hochdahl ist man sehr aufgeschlossen, aber ich merke auch häufig, dass es eine Hemmschwelle gibt. Viele wissen gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollen, was sie sagen dürfen und was nicht.“ Dabei geht Hoß sehr selbstbewusst mit seinem Handicap um und scheut sich nicht, den ein oder anderen lustigen Kommentar darüber zu machen.