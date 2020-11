Analyse : TuS Hilden: Basketballer hängen in der Warteschleife

Trainerin Nadine Homann sieht ihre Mannschaft aktuell in einer Top-Verfassung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Bereits Anfang Juli verschob der Westdeusche Basketballverband den Saisonstart von Ende August auf Ende Oktober. Eine Entscheidung, die die Sportler nun in die Bredouille bringt, denn in der Corona-Krise rennt die Zeit für einen regulären Spielbetrieb davon.

Von Birgit Sicker

Für die Basketballer des TuS Hilden kommt es knüppeldicke. Da sind zum einen die aktuellen Corona-Maßnahmen, die ein Mannschaftstraining in den nächsten vier Wochen nicht zulassen. Noch ärgerlicher aber ist die erneute Verschiebung des Meisterschaftsauftakts in der Oberliga, der in der vergangenen Woche geplant war. „Wir sind auf Eis gelegt“, kommentiert Nadine Homann die Lage. Die Trainerin des TuS 96 erklärt: „Für den normalen Basketball-Sportler ist die Perspektive nicht so toll.“ Denn erst im Januar soll nun der Spielbetrieb starten – und angesichts der fortgeschrittenen Zeit in dieser Saison dann auch nur verkürzt über die Bühne gehen.

Bereits im Juli machte Homann aus ihrer Verärgerung keinen Hehl. Und die war nachvollziehbar, denn Anfang Juli beschloss das Präsidium des Westdeutschen Basketballverbandes, den regulären Saisonstart vom 31. August auf den 26. Oktober zu verlegen. Keine zwei Wochen später kam jedoch die Lockerung der Corona-Maßnahmen und damit die Möglichkeit, einen vernünftigen Trainings- und Spielbetrieb durchzuführen – der WBV hatte mit seinem übereilten Entschluss zweifellos eine Chance vertan, denn zum damaligen Zeitpunkt hatten die Vereine noch sieben Wochen, sich sportlich und mit Hygienekonzepten auf den Saisonbeginn in einer Zeit mit niedrigen Infektionszahlen vorzubereiten. Die Basketballer hätten bis jetzt schon mindestens ein Drittel ihrer Meisterschaftsspiele absolvieren und nun eine längere Winterpause einlegen können.

Info Später Auftakt mit mehr Mannschaften Die Oberliga geht nach dem Ende Oktober gefassten Beschluss des Westdeutschen Basketballverbandes frühestens im Januar 2021 mit 14 Mannschaften an den Start – darunter sind nach der aufgrund der Corona-Krise abgebrochenen Saison gleich vier Aufsteiger. Nach den aktuellen Planungen des WBV-Präsidiums soll es einen verkürzten Spielbetrieb bis Juni 2021 geben. Die Teams: TuS Hilden, Mettmann-Sport, SG Langenfeld (Aufsteiger), TV Goch (Aufsteiger), ETB SW Essen II (Aufsteiger), SW Baskets Wuppertal II (Aufsteiger), TuS Maccabi Düsseldorf, SV Alte Freunde Düsseldorf, Black Eagles Düsseldorf, BG Shots Kaarst-Büttgen, SC Bayer 05 Uerdingen, BG Kamp-Lintfort II, TV Jahn Königshardt, TSG Solingen.

Die TuS-Basketballer blieben in den letzten Monaten aber nicht untätig. „Wir haben acht Testspiele durchgeführt. Es hat sich kein einziger Spieler infiziert – weder bei uns noch beim Gegner“, berichtet die Trainerin. Nicht nur das Hygienekonzept des Vereins stimmt offenbar, sondern auch sportlich ist alles im Lot. „Wir haben gegen Teams aus der 1. und 2. Regionalliga gespielt. Das sah gar nicht so verkehrt aus, denn wir haben auch einige Siege eingefahren“, sagt Nadine Homann und betont: „Wir sind bestens vorbereitet. Ich hatte noch nie eine besser austrainierte Mannschaft als zu diesem Zeitpunkt.“ Dabei musste die Trainerin tief in die Trickkiste greifen, um ihre Mannschaft zu motivieren, weiter Gas zu geben, verrät sie.

„Ich hätte gedacht, dass wir gute Karten haben“, trauert Homann nun einer verpassten Chance hinterher, denn eine reguläre Spielzeit rückt für die TuS-Basketballer in weitere Ferne. Zugleich sieht sie einem Start im neuen Jahr optimistisch entgegen. „Wir sind eingespielt, haben alles einstudiert, die Systeme sitzen. Natürlich müssen wir uns wieder Kondition und Ballgefühl holen. Mit Joggen ist Basketball nicht zu vergleichen“, führt die Trainerin aus und fügt dann noch einen aus Vereinssicht wichtigen Punkt hinzu: „Wir können froh sein, dass wir keine bezahlten Spieler haben.“